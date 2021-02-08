شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون ومدير منظمة الصحة يبحثان آليات تطوير وتوفير علاجات «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

يستعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين تطورات وباء كوفيد-19 والتقدم في العلاجات واللقاحات مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وسيتناول هذا الاجتماع الذي يعقد عبر الفيديو «الساعة 15,00 ت.ج» بشكل خاص مبادرة «ايه سي تي - ايه»، المخصصة «لتسريع تطوير علاجات لكوفيد-19 وجعلها متوافرة وبطريقة عادلة في كل أنحاء العالم»، وفق الرئاسة الفرنسية.

وأطلقت الأمم المتحدة بدعم من أوروبا وفرنسا خصوصاً، العام الماضي آلية «ايه سي تي - ايه» الهادفة إلى تسهيل الوصول للقاحات والعلاجات أمام الجميع، وتتضمن آلية كوفاكس لشراء وتوزيع اللقاحات، لكنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من التمويلات.

واعتبر ماكرون، الذي يجري دورياً محادثات مع غيبريسوس، أواخر العام 2020، أن تأمين وصول عالمي إلى اللقاحات سيشكّل «اختباراً مناسباً جداً» لنظام «تعددي جديد» يجمع بين الدول والشركات، معرباً في الوقت نفسه عن خشيته من اتجاه بعض الدول إلى اعتماد «دبلوماسية اللقاحات».

ومذاك، أطلقت فرنسا وأوروبا حملاتها للتلقيح التي كانت بدايتها متعثّرة، لا سيما بسبب النقص في الجرعات.

ودعا غيبريسوس الجمعة إلى «تطوير هائل في قدرات إنتاج» اللقاحات لتفادي إضاعة كل التقدم الحاصل في مكافحة الوباء حتى الآن.

ودعا نحو مئة طبيب وعالم أحياء ومحام في مقال نشر في أسبوعية «لو جورنال دو ديمانش» الأحد، ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الوفاء بوعدهما بجعل اللقاح «سلعة عالمية عامة»، وذلك بهدف تأمين تلقيح سريع وشامل للعالم أجمع.