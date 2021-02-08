شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء بطاقة حمراء نالها سوتشيك بعد قبول طعن وست هام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وست هام يونايتد، الاثنين، أن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم ألغى بطاقة حمراء نالها لاعب الوسط توماش سوتشيك في مباراة انتهت بالتعادل السلبي يوم السبت أمام مضيفه فولهام في الدوري الممتاز بعد قبول طعن النادي.

وطرد الحكم مايك دين لاعب الوسط، بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بسبب اعتداء سوتشيك بالمرفق على ألكسندر ميتروفيتش عند حافة منطقة الجزاء قبل ركلة حرة.

وقال وست هام يوم الأحد إنه تقدم بطعن لإلغاء الطرد.

وأوضح في بيان : نظرت لجنة انضباط مستقلة تابعة للاتحاد الانجليزي، الاثنين الطعن الذي تقدم به النادي لإلغاء البطاقة الحمراء التي نالها سوتشيك وقررت رفع العقوبة على أن يسري القرار فوراً.

وبعد المباراة تحدث التشيكي سوتشيك إلى ميتروفيتش وقال إن الالتحام بينهما لم يتضمن أي مخالفة، بينما وصف ديفيد مويز مدرب وست هام قرار الطرد بأنه قرار مخجل من جانب حكم الفيديو المساعد وحكم المباراة مايك دين.

وسيكون سوتشيك متاحاً الآن لخوض مباراة الدور الخامس لكأس الاتحاد الانجليزي الثلاثاء أمام مانشستر يونايتد.