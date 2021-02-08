شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الأول» يصدر سندات بـ 1.56 مليار دولار في شهرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد «أبوظبي الأول» إلى أسواق الدين للمرة الخامسة في أقل من شهرين، ووفقاً لمصادر مطلعة نقلت عنها «بلومبيرج»، فقد عيّن أكبر بنك في دولة الإمارات مستشارين لتسويق سندات مقومة باليورو.

ومنذ بداية العام، جمع البنك ديوناً بقيمة 1.56 مليار دولار مقومة بالدولار الأمريكي، والرنمينبي الصيني، والفرنك السويسري، والجنيه الاسترليني. ووفقاً لشركة «فرانكلين تمبلتون»، فمن المتوقع أن تصدر الحكومات والشركات في الخليج نحو 120 مليار دولار من الديون والأوراق المالية الإسلامية هذا العام، بالمقارنة مع 126 مليار دولار في العام الماضي. (بلومبيرج)