شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادلة» تشتري مصفاة بـ 1.6 مليار دولار وتخطط لإصدار سندات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة قولها إن شركة «مبادلة» تخطط لطرح سندات دولية قريباً، بعد أن جمعت 4 مليارات دولار في صفقة متعددة الشرائح في مايو الماضي. وتأتي الصفقة المخطط لها وسط فورة من صفقات السندات من الخليج، حيث يستغل المصدرون أسواق الدين العالمية بأسعار رخيصة هذا العام، حيث تدفع وفرة السيولة العالمية المستثمرين للبحث عن الأصول ذات العوائد المرتفعة.

من جانب آخر، قالت شركة النفط البرازيلية بتروليو براسيليرو إنها وافقت على بيع مصفاتها رلام إلى مبادلة للاستثمارات المالية مقابل 1.65 مليار دولار، وذلك بشرط الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

كما قالت بتروبراس، إنها لن تبيع مصفاة ريبار التابعة لها، والكائنة بولاية بارانا الجنوبية، في الوقت الحالي لأنها تعتبر العطاءات منخفضة للغاية. ولم تتطرق لمزيد من التفاصيل لكنها قالت، دون تحديد جدول زمني، إنها ستبدأ عملية بيع جديدة لريبار.

كانت رويترز أوردت في وقت سابق أن ألترابار ورايزن، وهما مشروع مشترك بين كوسان البرازيلية المنتجة للإيثانول ورويال داتش شل، تقدمتا بعرض لشراء ريبار.