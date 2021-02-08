شكرا لقرائتكم خبر عن «تنظيم الصناعة الأمنية»: تطعيم 100% من موظفي مركز الاعتماد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية حملة تطعيم لموظفي مركز اعتماد الأنظمة الأمنية التابع للمؤسسة وذلك، يوم الأحد الماضي، صباحاً في مقر المركز، ذلك تماشياً مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المهندس خالد عبدالرحمن الحمادي، مدير مركز اعتماد الأنظمة الأمنية، تضامناً مع الحملة المنظمة على مستوى الدولة لتلقي اللقاح تحت شعار «يداً بيد نتعافى»، وتلبية للتوجه الحكومي في تلقي اللقاح والتحفيز لاختيار التطعيم، وفر المركز لقاح كوفيد 19 بنسبة 100%، حفاظاً على صحة الموظفين والمتعاملين وللسيطرة على الفيروس بأسرع ما يمكن.

وأكد الحمادي، أن مركز اعتماد الأنظمة الأمنية، يسعى دائماً إلى توفير بيئة عمل آمنة وسليمة لموظفيها.