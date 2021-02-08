شكرا لقرائتكم خبر عن بحث التعاون بين «استشاري الشارقة» و«التربوي للغة العربية» لدول الخليج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اطلعت لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والشباب والإعلام بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال زيارتها اليوم مقر المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج في المدينة الجامعية في الشارقة على أبرز أعمال وإنجازات المركز، وما حققه طوال الفترة الماضية وأدواره في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها على أسس تربوية وعلمية ومهنية متميزة مع الأخذ بأفضل الوسائل التقنية والالتزام بمعايير الجودة العالمية.

ضم وفد اللجنة من المجلس الاستشاري الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي رئيس اللجنة إلى جانب أعضائها ومن الأمانة العامة للمجلس الإعلامي إسلام الشيوي أمين سر اللجنة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة بما يخدم المجلس الاستشاري والمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، حيث قدم الدكتور عيسى الحمادي مدير المركز شرحاً متكاملاً عن مختلف جهود المركز واستراتيجيته في تطوير تدريس اللغة العربية، مستعرضاً أبرز إصدارات المركز في مجال اللغة العربية ومجموعة من الدراسات والبحوث وما يتم تنفيذه من أعمال ومؤتمرات تقام برعاية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إضافة إلى الورش والحلقات التواصلية والتفاعلية الدائمة.