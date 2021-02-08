فاجعة مقتل عمال طنجة.. الأمن يوقف صاحب المصنع

جدة - عبدالحي حسين - أوقفت السلطات الأمنية في مدينة طنجة، اليوم الاثنين، صاحب المعمل، الذي كان مسرح فاجعة وفاة أزيد من عشرين عاملا في المدينة ذاتها.

وأكدت مصادر محلية لـ”اليوم 24″، أنه تم توقيف صاحب المصنع، الذي قالت السلطات إنه سري، لإخضاعه للتحقيقات اللازمة.

وكانت السلطات المحلية لولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، قد أعلنت صباح اليوم، انتشال أزيد من عشرين جثة من وحدة صناعية في طنجة.

وقالت السلطات، في بلاغ لها، إن وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة المرس بطنجة، عرفت صبيحة يومه الإثنين 8 فبراير 2021، تسربا لمياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية.

وأوضح المصدر ذاته أن السلطات المحلية، والأمنية، ومصالح الوقاية المدنية تدخلت، حيث تم إنقاذ 10 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية، كما تم انتشال جثث 24 شخصا آخرين، فيما تستمر عمليات البحث لإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين.

وفتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ظروف، وحيثيات الحادث المذكور، وتحديد المسؤوليات.