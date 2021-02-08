ملحمة غنائية جديدة.. فنانون من مختلف جهات المملكة في أغنية عن التعايش بين المسلمين واليهود في المغرب

جدة - عبدالحي حسين - يحضر كوكبة من الفنانين لملحمة غنائية وطنية حول التعايش، والسلام في المغرب، تتحدث كلمات أغنيتها عن علاقة اليهود المغاربة بأرضهم من قديم الزمان.

وصرح كاتب كلمات الأغنية، محمد الدغوغي، لـ”اليوم24″، أن الملحمة تهدف إلى التعريف بتاريخ المغاربة، وتعزيز العلاقة بين المسلمين، واليهود.

ويشارك في الملحمة المذكورة، حسب تصريح الدغوغي، كل من فاطمة تحيحيت، ورشيد برياح، وبلال بشير، وليلى بن علال، وهبة بنياز، ولغزيوي سكينة، وفيصل، وعبد الرحمان براضي.

وكتب محمد الدغوغي الكلمات، بإستثناء مقطع الفنان ماكسيم كاروتشي، الذي ساهم بنفسه في كتابته، فيما الألحان لبلال بشير، والتوزيع لعبد الإله الزنوحي.

وأكد كاتب الأغنية أنها تعبير من جميع المشاركين عن مباركتهم لخطوة الملك محمد السادس في إعادة علاقة مغاربة إسرائيل بوطنهم الأم.

وزاد أن العمل الملحمي ينطلق بأسئلة تطرحها الطفلتان، هند بنياز، وسكينة عبد الرحمان في مشهد تمثيلي، يشارك في تجسيده رضوان بنياز، ابن الفنان الحسين بنياز.

ويمزج العمل، الذي توصل “اليوم 24” بنسخة مسموعة منه، قبل صدوره الرسمي، بين أنماط موسيقية تراثية، تمثل جميع جهات المملكة، وتعكس التنوع الثقافي، والموسيقي في المغرب.