شرطة طنجة تشهر سلاحها لتوقيف عشريني كان قد صدم سيارة للأمن الوطني

جدة - عبدالحي حسين - أفادت السلطات الأمنية أن عناصر الشرطة في ولاية أمن طنجة أشهرت، صباح اليوم الاثنين، أسلحتها الوظيفية دون اللجوء إلى استعمالها، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص، يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة اندفاع قوية وعرّض سلامة المواطنين، وعناصر الشرطة لتهديد جدي، وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

ووفقا للمصدر ذاته، كان المشتبه فيه قد ارتكب حادثة سير بدنية مع سيارة للشرطة في مدينة طنجة، وحاول الفرار من مكان الحادثة، حيث تدخلت دورية الشرطة من أجل توقيفه، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، ما اضطر عنصرا الشرطة إلى إشهار سلاحيهما الوظيفيين بشكل احترازي، لتفادي الخطر الناجم عنه، وتوقيفه.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في القضية المذكورة عن العثور بحوزة المشتبه فيه على ثلاثة أسلحة بيضاء، وخمسة أقراص طبية مخدرة، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية، والأوربية، كما أظهرت عملية تنقيطه في قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا أنه يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومصالح الأمن الوطني في مدينة طنجة، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات، والمؤثرات العقلية.

وأخضع المشتبه فيه للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف، وملابسات، وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.