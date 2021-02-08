عاجل.. محكمة تطوان تقرر متابعة معتقلي احتجاجات الفنيدق في حالة اعتقال

جدة - عبدالحي حسين - قررت المحكمة الابتدائية في تطوان، اليوم الاثنين، متابعة 4 شباب، ألقي عليهم القبض في احتجاجات مدينة الفنيدق، في حالة اعتقال، وإحالتهم على السجن المحلي.

وأوضح محامي المعتقلين، جابر بابا، لـ”اليوم24″، أن النيابة العامة قررت متابعة المعتقلين في حالة اعتقال بتهم التجمهر بدون رخصة و حيازة سلاح، وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، والعنف وتم تحديد يوم الثلاثاء أول جلسة لمحاكمتهم .

وأضاف المتحدث نفسه، أن الأمر يتعلق بكل من ياسين رازين، ورضى العفاقي، ونور الدين الهيشو سحيقو، ومحمد الهيشو مكدار المتابعين على خلفية احتجاجات الفنيدق ردا على التداعيات الاقتصادية لقرار إغلاق المعبر الحدودي مع سبتة المحتلة.

مرصد الشمال لحقوق الإنسان طالب، في بلاغ له، بإطلاق سراح جميع المعتقلين، ووقف المتابعات على خلفية الاحتجاجات، التي شهدتها مدينة الفنيدق، يوم الجمعة الماضي، وطالب بفتح حوار مع المتظاهرين، والاستماع إلى مطالبهم، منبها إلى “خطورة” الأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية في ظل ما أسماه “عجزا، وضبابية في طريقة تدبير السلطات لهذه الأوضاع”.