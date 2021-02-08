السودان يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

محمد الفلاح - الإثنين 8 فبراير 2021

أعلن المجلس السيادي الحاكم في السودان تشكيل حكومة جديدة "الاثنين" تضم وزراء من الفصائل التي وقعت على اتفاق السلام في أكتوبر الماضي.



وحل رئيس الوزراء الحالي عبد الله حمدوك الحكومة لإفساح المجال لتشكيل فريق جديد أكثر شمولاً.

ومن المتوقع أن تضم الحكومة الجديدة سبعة وزراء من الفصائل ووزيرين من الجيش، بينما ينتمي المتبقون إلى تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يؤدي دواً رئيسياُ في السياسة السودانية بعد أن قاد الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول عمر البشير حتى عزله في أبريل 2019.

والأسبوع الماضي تم تعيين ثلاثة ممثلين عن الفصائل في مجلس السيادة الحاكم، وهو هيئة حاكمة ذات أغلبية مدنية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان الذي تولى مهام منصبه بعد أشهر من إطاحة البشير.

وقال المجلس في بيان نشرته وكالة أنباء السودان الأحد "مجلس الشركاء توافق على إعلان الحكومة "الإثنين "والتي سيعلنها رئيس مجلس الوزراء بعد حل الحكومة الحالية، عدا وزارة التربية والتعليم التي لا تزال تجري المشاورات بشأنها".

وأضاف البيان أن المجلس "حدد عقد جلسة "الثلاثاء"، لاستعراض برنامج الحكومة ليتوافق عليه الجميع وتوقعه كافة الأطراف لتلتزم به الحكومة الجديدة".