حاكم دبي: غداً نصل بالعرب لأبعد نقطة في الكون

محمد الفلاح - الإثنين 8 فبراير 2021

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستحتفل غداً بـ50 عاماً من التأسيس عبر وصولنا للمريخ بإذن الله، ونثبت للعالم أن لا شيء مستحيلا أمام الإمارات والإماراتيين.مشيراً سموه إلى أن الإمارات ستصل غداً بالعرب لأبعد نقطة في الكون.



وقال في حسابه على تويتر ""غداً نحتفل بخمسين عاماً من التأسيس عبر وصولنا للمريخ بإذن الله..نحتفي بثمرة عمل زايد وراشد طيب الله ثراهم في بناء الإنسان ..غداً نبدأ الاستعداد للخمسين الجديدة ..غداً نثبت للعالم أن لا شيء مستحيل أمام الإمارات والإماراتيين..غداً نصل بالعرب لأبعد نقطة في الكون".