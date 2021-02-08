شكرا لقرائتكم خبر عن "التحالف" يعيد 146 طفلًا أجبرهم الحوثي على القتال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تسليم الأطفال لمندوب الحكومة الشرعية بحضور ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر

- وحدة حماية الأطفال بقيادة التحالف موجودة منذ ٢٠١٧ لتقدم الرعاية الصحية والنفسية اللازمة

في إطار مواجهة قوات التحالف للأعمال الاجرامية التي يرتكبها الحوثي في حق أطفال اليمن.. تمكنت قيادة القوات المشتركة للتحالف ممثلة بوحدة حماية الطفل، من إعادة أحد الأطفال القاصرين والمشارك بالعمليات القتالية وحمله السلاح، حيث تم تجنيده من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية والزج به في القتال، ليرتفع إجمالي الأطفال الذين أعادتهم القيادة لذويهم إلى ١٤٦ طفلا.

و سلمت الوحدة الطفل، لمندوب الحكومة اليمنية الشرعية، بحضور ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وممثلي هيئة الهلال الأحمر السعودي وهيئة حقوق الانسان والمختصين من الوحدة.

ويذكرأن وحدة حماية الأطفال بقيادة القوات المشتركة للتحالف موجودة منذ عام ٢٠١٧ لتقدم الرعاية الصحية والنفسية اللازمة للأطفال الذين جندتهم الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، لتأهلهم وتعيدهم إلى ذويهم، حتى بلغ إجمالي الأطفال المستفيدين إلى 146 طفلًا.