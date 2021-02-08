السعودية: أنشطة إيران تهديد للمنطقة.. والسلام خيار إستراتيجي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، أن ما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات مستمرة يشكل خطرا على المنطقة.

وطالب وزير الخارجية السعودي، في كلمته خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على المستوى الوزاري، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه نشاطات النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار.





وبشأن عملية السلام في المنطقة أكد الأمير فيصل بن فرحان، أن " السلام هو خيار استراتيجي يضمن استقرار المنطقة".

وأدان الوزير السعودي بشدة تهديد مليشيا الحوثي لاستقرار وأمن اليمن، واستهداف المليشيا الانقلابية للمنشآت المدنية في السعودية.

وشدد على دعم بلاده للحلول السلمية لمواجهة الأزمات وتطوير آلية عمل الجامعة العربية.

وأكد وزارء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم اليوم الإثنين، تمسكهم بحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، فيما جددت فلسطين دعوتها لمؤتمر دولي يضمن مفاوضات جادة مع إسرائيل.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الإثنين، أن التحديات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي لا يمكن مواجهتها إلا بالتضامن.

وقال أبو الغيط ، خلال الاجتماع الطارىء لوزارء الخارجية العرب بالقاهرة، إن السلام يجب أن يتأسس على الحق، كما أن حل الدولتين مسار يحظى بتوافق العرب.

وأشار إلى أن التسوية السياسية للقضية الفلسطينية لا يمكن فرضها بخطوات أحادية، وليس أمامنا سوى خوض مسار التفاوض.

وأضاف أن الدول العربية تتحدث بصوت واحد عندما يتعلق الأمر بفلسطين.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني أوشك أن يفقد الثقة في حل الدولتين بعد انصراف الطرف الآخر عن هذا الحل، موكدا أن انصراف الفلسطينيين عن حل الدولتين لن يكون في مصلحة أي طرف.

