أول صور لإيفانكا ترامب وكوشنر بعد مغادرة واشنطن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صور للمرة الأولى لابنة الرئيس الأمريكي السابق، إيفانكا ترامب، وزوجها جاريد كوشنر، بعد مغادرة واشنطن.

وقضى مستشارا الرئيس السابقان وأطفالهما الثلاثة الأسبوع الماضي في استكشاف محيطهم الجديد في حي سيرفسايد في ميامي، حيث يستأجرون شقة في إحدى البنايات التي تطل على المحيط الأطلسي.



وظهرت إيفانكا وكوشنر، بملابس البحر، التي استبدلوا بها الملابس الرسمية التي اعتاد الشعب الأمريكي رؤويتهم بها خلال فترة حكم دونالد ترامب.





وأظهرت مجموعة من الصور التي التقطت الأسبوع الماضي، إيفانكا وجاريد يلعبان على الشاطئ مع ابنيهما ثيودور( 4 أعوام) وجوزيف ( 7أعوام)

ووفقا للصحيفة فوقع الزوجان على عقد إيجار لشقتهما الواقعة في أحد أفخم مناطق مدينة ميامي، الذي يبلغ متوسط الإيجارات فيها نحو 47 ألف دولار شهريا. وقد بيعت شقة في الدور العلوي في تلك البناية بـ33 مليون دولار.





ويتوقع أن تقطن عائلة إيفانكا في الشقة الفخمة بشكل مؤقت، حتى يتم الانتهاء من بناء منزلهما الفخم في منطقة إنديان كريك أيلاند، والذي ستيكلف قرابة 32 مليون دولار.

وعادت عائلة كوشنر إلى دائرة الضوء بعد تقرير جديد كشف انخفاض دخل الزوجين الشخصي بأكثر من 20% خلال العام الأخير للرئيس السابق دونالد ترامب في منصبه.





ووفقا للصحيفة، انخفض دخل الزوجين من أنشطتهما التجارية من 200 مليون دولار سنويا، إلى حوالي 120 مليون دولار خلال عام 2020.

ورغم ثرائهما يكشف تقرير الصحيفة البريطانية عن معاناة إيفانكا وجاريد خسائر اقتصادية ضخمة نتيجة لأدوارهما المثيرة للجدل في إدارة ترامب خلال الأشهر الأخيرة المضطربة في منصبه.

كما تأثر الزوجان مالياً بسبب جائحة فيروس كورونا المستمر، حيث يمتلك كلاهما مجموعة واسعة في الأعمال التجارية - مثل الفنادق - التي تضررت بشدة خلال الأشهر الـ 11 الماضية.