الأردن: نقف مع خطوات دول الخليج لحماية أمنها القومي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الإثنين، إن بلاده تقف مع دول الخليج العربي في أي خطوات تتخذها حماية لأمنها القومي.

وأكد وزير الخارجية الأردني، خلال كلمته بالاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة، أن مخرجات قمة العلا تساهم في تعزيز التضامن العربي.

ولفت إلى أن القضية الفلسطينية هي أساس الصراع ومفتاح السلام الشامل، كما أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وطالب الصفدي بعمل عربي ممنهج لحماية المقدسات الفلسطينية، مشيدا بجهود القاهرة في المصالحة الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية الأردني إن تفعيل العمل المشترك شرط لحل القضايا ومواجهة التحديات العربية، مشيراً إلى أن تقوية الجامعة العربية فيها خدمة لمصالحنا المشتركة، داعيا إلى تطوير أدائها وتقوية مؤسساتها.

وعن القضية السورية قال أيمن الصفدي إن "سوريا لا تزال جرحا ينزف دمارا، وندعو لبلورة آلية عمل فاعلة لوقف القتال".

كما أكد وقوف بلاده بجانب العراق في حماية أمنه واستقراره.

وفيما بخص الأزمة اليمنية فأكد أن ثمة أرضية لحل الأزمة اليمنية، كما أن اتفاق الرياض خطوة نحو الحل.

.