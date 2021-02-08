رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو وزراء الخارجية العرب الى دعم النضال الفلسطيني

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وزراء الخارجية العرب الذين يجتمعون في القاهرة اليوم الاثنين الى دعم الشعب الفلسطيني ونضاله ضد الاحتلال الاسرائيلي.

وقال اشتية في كلمة بداية اجتماع الحكومة اليوم في رام الله "ندعوهم للتمسك بمبادرة السلام العربية في مواجهة سياسة التوسع الإسرائيلية وإعادة الوهج للقضية الفلسطينية وتوفير الدعم المادي لتعزيز صمود أهلنا على أراضيهم".

ووصف اشتية لقاء وزراء الخارجية العرب الذي قال انه سيناقش بندا واحدا على جدول اعمال هو تقديم الدعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وانطلاق جلسات الحوار بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة ب "الحدثين المهمين".

ويلتقي 14 فصيلا فلسطينيا في القاهرة اليوم من اجل تذليل العقبات امام الانتخابات التشريعية المقررة في 22 من مايو القادم.

وقال اشتية "الانتخابات بوابة لتجديد حياتنا الديمقراطية على أسس الحرية والتعددية والشراكة السياسية وتشكل مناعة وطنية لمواجهة التحديات".

وبشان جهود مكافحة فيروس (كورونا المستجد-كوفيد19) أوضح اشتية ان وزارة الصحة الفلسطينية ستباشر التطعيم منتصف الشهر الجاري بعد ان يكتمل وصول اللقاحات من مصادره المتعددة مشددا على انها "امنة".

وأشار الى ان التطعيم سيبدأ بالأشخاص الأولى بالرعاية الصحية من أصحاب الامراض المزمنة وكبار السن.

وكانت الصحة الفلسطينية بدأت الأسبوع الماضي بتطعيم الطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة في المراكز والمستشفيات المخصصة لعلاج مرضى (كورونا).

وبين اشتية انه تم اعادت فتح الجسور اليوم للراغبين بالعودة الى فلسطين بواقع 450 مسافرا يوميا فيما سيتم السماح للحالات الطارئة بالمغادرة بشكل استثنائي.