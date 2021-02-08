منظمة الصحة العالمية تشيد بدعم الصين لانجاح مهمة فريقها الدولي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أشاد عضو فريق الخبراء الدوليين التابع لمنظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين بالدعم والتعاون الذي تقدمه السلطات الصينية في سبيل انجاح مهمة الفريق الدولي المتمثلة في التحقيق الميداني في مصدر فيروس (كورونا المستجد كوفيد - 19).

وقال عالم الحيوان البريطاني بيتر داتشاك بحسب وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) إن السلطات الصينية منحتهم حق الوصول الكامل إلى جميع المواقع والأشخاص في اطار التحقيق الميداني في تتبع مصدر فيروس (كورونا المستجد كوفيد - 19).

واضاف ان فريق الخبراء الدوليين المكون من 13 خبيرا وعالما دوليا والذي بدأ تحقيقه الميداني في مدينة (ووهان) الصينية في 29 من يناير الماضي قدم قائمة مدروسة بالأماكن والأشخاص الذين سيتم تضمينهم في جدول أعمال زيارته ولم يتم إبداء أية اعتراضات من الجانب الصيني.

وذكر ان الجانب الصيني ابدى كل الدعم والتعاون مع فريق الخبراء الدوليين لاسيما خلال زيارته الى (معهد ووهان لعلم الفيروسات) وعدد من المستشفيات التي استقبلت اولى حالات الاصابة ب(كوفيد - 19) بالاضافة الى سوق (هوانان) للمأكدولات البحرية والذي رصدت به اولى حالات الاصابة بالفيروس.

وكان فريق خبراء منظمة الصحة العالمية قد وصلوا في 14 من يناير الماضي الى مدينة (ووهان) عاصمة مقاطعة (هوبي) بوسط الصين للتحقيق في مصدر فيروس (كورونا المستجد كوفيد - 19) اذ خضعوا هناك لفترة الحجر الصحي التي استمرت 14 يوما.