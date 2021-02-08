رواد السوشيال ميديا يوجهون رسالة شديدة اللهجة إلى الناشطة المصرية "ليلى سويف وابنتها منى سيف"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه رواد سوشيال ميديا رسالة شديدة اللهجة إلى الناشطة المصرية ليلى سويف وابنتها منى سيف.



وقال النشطاء: "يا أستاذة ليلى.. المواطنين عندهم حق حتى في اللي بيقولوه إن الست اللي ضيعت ولادها تستاهل يتعمل فيها أكتر من كدا".

وأضاف النشطاء: "هو أنتي مش لاقية حاجة تقوليها غير توجيه اتهامات باطلة إلى السجون.. حرام عليكي يا شيخة اتقي الله".

وتابع النشطاء: "أنتي ست عبارة عن كتلة من الكذب ومعاكي صاحبك المنافق والكذاب جمال عيد.. وهي دي الصفات المشتركة اللي بتجمع عبدة الدولار أمثالكم".

واستكمل النشطاء: "مدام ليلى أنتي لو بتشوفي شغلك في تربية الأجيال.. أو بتعملي دورك في تربية أولادك ماكنش ده بقى حالك.. لكن طبعًا أنتي ليكي هدف تاني بعيد عننا وهو المتلخص في تنفيذ توجيهات أسيادك اللي بيقبضوكي دولارات ويورو".

وأردف النشطاء: "كل مرة بعد ما تزوري المحروس وأخته في السجن تطلعي تقولي إنك اتمنعتي من زيارتهم.. فعشان كدا بنطالب بتوثيق زيارة الكذابة لأبنائها عشان نحط الكلام ده في حباب عينها لو فكرت تكذب تاني".

وتساءل النشطاء: "يا منى.. هل يساوي جواز السفر البريطاني تخريب الوطن.. لكن طبعا إحنا عارفين إجابتك لأن عمالتك للجماعة الإرهابية تبيح ليكي تعملي أكتر من كدا".

واختتم النشطاء: "الدليل على سعة صدر الدولة يا منى.. إنها مش بتاخد إجراءات قانونية ضدك.. ولو كنتي في أي دولة أوروبية من الدول التي تقلعي أحذيتها للحصول على الأموال لكان مصيرك داخل السجن أو ترحيلك كالقمامة خارج هذه البلد".