شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم دبي: غداً نصل بالعرب لأبعد نقطة في الكون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستحتفل غداً بـ50 عاماً من التأسيس عبر وصولنا للمريخ بإذن الله، ونثبت للعالم أن لا شيء مستحيلا أمام الإمارات والإماراتيين.مشيراً سموه إلى أن الإمارات ستصل غداً بالعرب لأبعد نقطة في الكون.



وقال في حسابه على تويتر ""غداً نحتفل بخمسين عاماً من التأسيس عبر وصولنا للمريخ بإذن الله..نحتفي بثمرة عمل زايد وراشد طيب الله ثراهم في بناء الإنسان ..غداً نبدأ الاستعداد للخمسين الجديدة ..غداً نثبت للعالم أن لا شيء مستحيل أمام الإمارات والإماراتيين..غداً نصل بالعرب لأبعد نقطة في الكون".