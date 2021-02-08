شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتجاوز الحوار الفلسطيني عقبات الانقسام؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بدأت في القاهرة اليوم (الإثنين) أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة 14 فصيلاً وعدد من القوى الوطنية، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويبحث الحوار عدة قضايا محورية تهم الشأن الفلسطيني أبرزها الانتخابات الفلسطينية العامة سواء التشريعية أو الرئاسية، كمقدمة لتحقيق المصالحة الشاملة.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أكد أن الحركة منفتحة على حوار شامل، يفضي إلى ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وينهي الانقسام، فيما أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، أن هناك مجموعة من القضايا نريد مناقشتها، ويفترض أن تكون لقاءاتنا مغلقة.

وقال الرجوب، إن الشعب الفلسطيني لن يحتمل ولن يرحم إن فشل الحوار، مشدداً أن لقاء القاهرة الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام يستهدف السعي لتجاوز ‏الخلافات الفلسطينية من أجل بناء مستقبل مثمر للأجيال القادمة.

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس منتصف الشهرالماضي إلى تنظيم انتخابات عامة في الأشهر القليلة المقبلة، في حدث هو الأول منذ نحو 15 عامًا، وجاء ذلك في ظل تقارب شهدته الأشهر الأخيرة بين حركتي فتح وحماس، اللتان سارعتا إلى الترحيب بالإعلان عن إجراء انتخابات في البلاد.