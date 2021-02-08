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ننشر نتيجة انتخابات النقابات الفرعية لمحامين مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

ننشر نتيجة انتخابات النقابات الفرعية لمحامين مصر، بحسب ما أعلنته اللجنة القضائية المشرفة عليها.

وكان مجدي سخي، أعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية لمحامين مصر، ووكيل مجلس نقابة المحامين، أن المؤشرات الأولية تفيد باكتمال النصاب القانوني لـ 16 من إجمالي 18 نقابة فرعية تجرى فيها انتخابات المرحلة الأولى وهي: "جنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".​

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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