وفد مغربي يتوجه إلى إسرائيل

اسماعيل عبد الحي - أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الأحد، أن وفدًا مغربيًا توجه إلى إسرائيل للتنسيق بشأن مكتب الاتصال الذي سيتم افتتاحه في تل أبيب.

وأشار بوريطة خلال ندوة صحفية نظمت بمقر الوزارة:“ليس هناك أي ممثل مغربي في إسرائيل، وكل ما هناك حتى اللحظة هو مسؤول بالنيابة“.

وأضاف أن الاختيار وقع على أحد أعضاء الوفد للإعداد للافتتاح الرسمي، الذي سيتم بحسب“تطور الحالة الصحية، وفتح الأجواء بين المغرب وإسرائيل“.

وجاء تنظيم الندوة الصحفية على هامش انتهاء أشغال الدورة الـ 34 للاتحاد الأفريقي التي انعقدت، يوم السبت، وانتهت، اليوم الأحد، عبر تقنية التناظر المرئي.

وعبر بوريطة عن ارتياح المغرب لما أسفرت عنه عملية تجديد هياكل الاتحاد.