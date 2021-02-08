فلسطين تسجل 612 إصابة جديدة بكورونا



ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة: إن قطاع غزة سجل 56 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقاً جزئياً من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً يومياً من الأحد إلى الخميس، وإغلاقاً كلياً يومي الجمعة والسبت، لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وقال محمد اشتية رئيس الوزراء: «إن وزارة الصحة ستباشر بعملية التطعيم اعتباراً من منتصف هذا الشهر بعد أن يكتمل وصول اللقاحات من مصادر متعددة».

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 184562، تعافى منهم 172729 وتوفي 2079.



