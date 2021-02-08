سلوفاكيا تفكر في إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا



ابوظبي - سيف اليزيد - قال رئيس الوزراء السلوفاكي، إيجور ماتوفيتش، إن بلاده العضو في الاتحاد الأوروبي «لن تعطي الأولوية للجغرافيا السياسية على احتياجات الشعب»، بحسب ما نقلته صحيفة «دينيك إن» السلوفاكية اليومية.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم الاثنين، أن تصريحات ماتوفيتش جاءت في إشارة إلى لقاح «سبوتنيك في» الروسي المضاد لفيروس كورونا، مضيفاً أن بلاده تفكر في إنتاج اللقاح.

كما تقوم الحكومة السلوفاكية حالياً بالتفاوض مع شركات أخرى تقوم بتصنيع اللقاح المضاد لمرض «كوفيد- 19»، مثل «فايزر» و«مودرنا»، من أجل الاستعانة بمصادر خارجية أخرى لتوفير اللقاح.

يذكر أن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون شخص، قامت حتى الآن بإعطاء اللقاح لنحو 180 ألف شخص.

وتنتشر السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد التي تم اكتشافها في بريطانيا، على نطاق واسع في سلوفاكيا، مما دفع السلطات الصحية والخبراء لرفع مستويات الإنذار يوم الجمعة الماضي.



