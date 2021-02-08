قوات التحالف تدمر مسيّرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه السعودية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ 9 دقائق

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تجاه المملكة.

وأكدت قيادة التحالف أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيات الحوثية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الاثنين) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وتعمد ميليشيا الحوثي إلى إطلاق الطائرات المسيرة باتجاه المملكة باستمرار؛ في محاولة لاستهداف المدنيين، في عدد من المدن السعودية.