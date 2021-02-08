مقتل 26 شخصا شرق سوريا في هجوم لتنظيم داعش

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ 38 دقيقة

لقي 26 عنصرا من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين له حتفهم اليوم الإثنين في هجوم لتنظيم داعش شرق البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن عناصر داعش الذين ينشطون في البادية السورية نفذوا صباح الإثنين كمينا عبر استهداف رتل عسكري للجيش السوري ومسلحين موالين له في بادية مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي.

وقد اندلعت إثر الكمين اشتباكات عنيفة بين الطرفين، بحسب “إرم نيوز”.