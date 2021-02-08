باطمة تعجز عن كبح دموعها.. وتصرح: تعلمت دروسا من مشاكلي

جدة - عبدالحي حسين - لم تستطع الفنانة، دنيا باطمة، كبح دموعها في أول خروج إعلامي لها، بعد تفجر ملف “حمزة مون بيبي”، وذلك عندما كانت تتحدث عن شقيقتها إبتسام.

وأطلت باطمة، في حوار مصور، رفقة الصحافية، سلمى العماري، على قناتها في “يوتوب” ضمن برنامج بعنوان “أنا إنسان” تحدثت فيه عن جوانب من حياتها الشخصية.

وأكدت دنيا أن الظروف، التي تمر منها، علمتها دروسا في الحياة، وستكون سببا في تغيرها، خصوصا أنها نضجت أكثر بعد وصول سنها إلى 30 سنة.

باطمة أظهرت أن وضع ابتسام داخل سجن الوداية له أثر عليها، لكن في المقابل، أكدت أنها تعتبر الأمر سحابة عابرة، متمنية الإنصاف من الخالق.

وتحدثت باطمة عن علاقتها بطفلتيها، غزل، وليلى غوز، مشيرة إلى أن الاهتمام بهما من أولوياتها، و قالت إن طفلتها الرضيعة شعرها أشقر، وتعتزم كشف ملامح وجهها للجمهور بعد بلوغها 6 أشهر.