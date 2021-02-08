تطوان.. تقديم أربعة معتقلين على أنظار وكيل الملك على خلفية احتجاجات الفنيدق

جدة - عبدالحي حسين - من المتوقع أن يتم تقديم 4 شباب من معتقلي مدينة الفنيدق، اليوم الاثنين، على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في تطوان، على خلفية الاحتجاجات، التي شهدتها مدينة الفنيدق، مساء الجمعة الماضي.

وأوضح محامي المعتقلين، جابر بابا، لـ”اليوم24″، أنه جرى تمديد الحراسة النظرية للمعتقلين الأربعة على هامش مسيرة الكرامة، ويتعلق الأمر بكل من ياسين رازين، ورضى العفاقي، ونور الدين الهيشو سحيقو، ومحمد الهيشو مكدار.

وأضاف المتحدث نفسه أن هيأة الدفاع في انتظار تقديم الشباب الأربعة، بعد قليل، لمعرفة التهم الموجهة إليهم من طرف النيابة العامة، التي كانت قد مددت الحراسة النظرية، أمس الأحد، لتعميق البحث.

وكانت مدينة الفنيدق قد شهدت، نهاية الأسبوع الماضي، احتجاجا على التداعيات الاقتصادية لقرار إغلاق المعبر الحدودي مع سبتة المحتلة، ما تسبب في اعتقال عدد من المواطنين.

ومرصد الشمال لحقوق الإنسان طالب، في بلاغ له، بإطلاق سراح جميع المعتقلين، ووقف المتابعات على خلفية الاحتجاجات، التي شهدتها مدينة الفنيدق، يوم الجمعة الماضي، وطالب بفتح حوار مع المتظاهرين، والاستماع إلى مطالبهم، منبها إلى “خطورة” الأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية في ظل ما أسماه “عجزا، وضبابية في طريقة تدبير السلطات لهذه الأوضاع”.