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حصيلة ضحايا طنجة ترتفع…19 رجلا و7 نساء-صور وفيديو

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جدة - عبدالحي حسين - ارتفعت حصيلة ضحايا فاجعة “المصنع السري” للنسيج بمدينة طنجة، الذين قضوا غرقا بعدما تسربت المياه إلى مكان عملهم.

وعلم موقع “اليوم 24” أن عدد الضحايا ارتفع إلى 26 شخصا، 19 منهم رجال و7 نساء، جرى انتشال جثثهم من وحدة “سرية” للنسيج، كائنة بمنطقة المرس، فيما تعمل طواقم الإنقاذ على البحث عن ناجين.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات المحلية لولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن تسربا لمياه الأمطار إلى الوحدة الصناعية “السرية” بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي “الإناس”، قد تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية.

وأفادت ذات المصادر، أنه تم إنقاذ 10 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية. فيما تستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين.

هذا وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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