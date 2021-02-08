فاجعة طنجة.. لحظات نقل جثث 24 عاملا قضوا غرقا بمصنع سري للنسيج بطنجة -فيديو

جدة - عبدالحي حسين - فجعت مدينة طنجة، صباح اليوم الاثنين، بمقتل 24 شخصا على الأقل، جرى انتشال جثثهم من وحدة “سرية” للنسيج، كائنة بمنطقة المرس، فيما تعمل طواقم الإنقاذ على البحث عن ناجين.

وأكدت السلطات المحلية لولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن تسربا لمياه الأمطار إلى الوحدة الصناعية “السرية” بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي “الإناس”، قد تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية.

وأفادت ذات المصادر، أنه تم إنقاذ 10 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية. كما تم انتشال جثت 24 شخصا آخرين، فيما تستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين.

هذا وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات.