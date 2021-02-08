قصص غش وتحايل في قالب كوميدي.. فاطمة بوجو تكشف لـ”اليوم24″ تفاصيل سلسلة جديدة قيد الإنجاز – صور

جدة - عبدالحي حسين - يجتمع ممثلون مغاربة في عمل فني كوميدي جديد ، يجري تصويره، حاليا، بين مدينتي سلا، والدارالبيضاء تحت إشراف المخرج منصف نزيهي.

وتؤدي الفنانة فاطمة بوجو دورا في السلسلة المذكورة، وعلى هامش ذلك كشفت لـ”اليوم 24″ أن ثاني حلقاتها صورت، أول أمس السبت، في الدارالبيضاء.

و”Muni serie” من سيناريو، وإخراج منصف نزيهي، ومن تمثيل فاطمة بوجو، ومحمد حراݣة، ومنصف نزيهي، وإيمان سرحان، وسحر .

وعن تفاصيل سلسلة “Muni serie”، قالت فاطمة بوجو: “هي عبارة عن حلقات قصيرة، يتعرض فيها مواطنون أبرياء للتحايل والخداع، في قالب كوميدي، والهدف منها تقديم فرجة ممتعة، ومحاولة لفت انتباه المشاهد إلى بعض السلوكات، التي يظن أصحابها بممارستها أنهم أذكياء، ويتلذذون بالتحايل، والغش، والخداع، وحتى التزوير على أشخاص ذنبهم أنهم وثقوا في من لا يستحقون هذه الثقة، بينما كان من الممكن لهم استغلال ذكائهم، وعبقريتهم فيما يفيدهم، ويفيد المجتمع، الذي يعيشون فيه”.

وأفادت الممثلة ذاتها أن تفاصيل بث السلسلة للجمهور لم تحدد بعد.