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دفاعات التحالف تسقط طائرة مفخخة بدون طيار

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 8 فبراير 2021

اعترضت دفاعات تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرة بدون طيار (مفخخة) اطلقتها مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران باتجاه المملكة.

 

واوضح الناطق باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الإثنين) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) اطلقتها مليشيا الحوثي بطريقة ممنهجة و متعمده لاستهداف الاعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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