شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي": نجدد وقوفنا مع المملكة في أي إجراءات لحماية أمنها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

وأدان العثيمين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة، التي تم اعتراضها وتدميرها من قبل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وشدد العثيمين على إدانة المنظمة لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.