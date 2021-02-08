​اعتقال عنصرين من 'داعش' في نينوى

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت شرطة نينوى، اليوم الاثنين، القبض على عنصرين من عصابات "داعش" في الموصل.



وقالت الشرطة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "فوج طوارئ الشرطة الاول التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات مؤكدة وتعاون المواطنين، تمكن من القاء القبض على ( اثنين ) من عناصر عصابات داعش الارهابية احدهم الإرهابي ( ع م ح ا ) والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ( عسكر / صلاح الدين ) والاخر ( ا غ ح م ) والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ( ديوان الجند ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

واشار البيان إلى أنه "تم القبض عليهما في منطقة ( حي الملايين ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".