الشرطة المجتمعية تلقي القبض على مبتز في كركوك

وقالت المجتمعية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "مفارزها استطاعت من تحديد موقع المبتز ومكان تواجده، حيث واجهته بالأدلة التي تثبت تورطه بجريمته".

واضافت أن "المتهم اعترف بقيامه بابتزاز الفتاة التي كانت تربطه بها علاقة سابقة، كما اتخذت بحقه الإجراءات اللازمة بعد حذف محتوى الابتزاز وأرقام الفتاة".

