فلسطين توجه دعوة للبرلمان العراقي للإشراف على الانتخابات التشريعية

وذكر بيان عن مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي أن الاخير "استقبل السفير الفلسطيني لدى العراق السيد احمد عقل والوفد المرافق له".

واكد الكعبي بحسب البيان، أن "القضية الفلسطينية لها الاولوية الاولى على جميع الصعد والمستويات لدى جميع الحكومات العراقية المتعاقبة وان تأريخ وحاضر ومستقبل العراق لن يكون مخالفا لإرادة الشعب الفلسطيني وقرارته بشأن القضايا المصيرية".



ودعا الكعبي خلال اللقاء الى "ضرورة تفعيل عمل لجنة الإخوة البرلمانية المشتركة بين العراق وفلسطين بما يُسهم في تنشيط الجوانب ذات الاهتمام المشترك وتقوية اواصر التعاون بين البلدين"، مشيرا الى ان "العراق عازم على وضع اسس متينة على مستوى العلاقات مع كل الشعوب العربية ، سيما الشعب الفلسطيني في مسارها الصحيح".

من جانبه قدم السفير الفلسطيني دعوة للنائب الاول لرئيس مجلس النواب بخصوص مشاركة مجلس النواب العراقي للأشراف على الانتخابات التشريعية الفلسطينية، مشيدا في الوقت ذاته "بموقف العراق من قضية التطبيع و صفقة القرن"، واصفا اياه بـ"العالي والمشرف".



واكد النائب الاول لرئيس المجلس موقف الشعب والدولة العراقية، "الصريح والرافض للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي بكافة اشكاله كونه يمس إرادة وقرار الشعب الفلسطيني، ويعده تجاوزا على القرارات الشرعية الدولية".