حكومة جنوب السودان ممنوعة من الاجتماعات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التزاما منها بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الأسبوع المنصرم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، علقت حكومة جنوب السودان اجتماعات مجلس الوزراء لمدة شهر كامل، لحين انتهاء لإغلاق الجزئي.

وفي خطاب معنون لجميع أعضاء مجلس الوزراء أمس، قال مارتن إيليا لومورو وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء إن اجتماعات المجلس سيتم تعليقها لمدة شهر كامل، على أن تعقد فقط الطارئ منها بدعوة من رئاسة الجمهورية.



وأعلنت حكومة جنوب السودان، الأسبوع الماضي، عن إغلاق جزئي للبلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يتضمن إغلاق المدارس ومنع التجمعات والمناسبات الدينية والفعاليات السياسية لمدة شهر.

وزاد لومورو بالقول في الخطاب الذي اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه: "أريد أن أخبركم جميعا أنه وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالإغلاق الجزئي للبلاد بغرض الحد من انتشار كورونا، فإن اجتماعات مجلس الوزراء سيتم تعليقها لمدة شهر كامل، لكن يجوز لرئاسة الجمهورية الدعوة لاجتماعات طارئة لمناقشة بعض القضايا الهامة متى ما استدعت الضرورة".

وكان نائب رئيس الجمهورية لشؤون الخدمات، حسين عبد الباقي، قد برر الإغلاق الجزئي للبلاد لمدة شهر، بارتفاع معدلات الإصابة بالمرض وعدم التزام المواطنين بالتدابير الوقائية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وسجلت جنوب السودان في الأسبوع الماضي أكثر من 280 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتبلغ بذلك جملة الإصابات بالبلاد إلى 4542 إصابة منذ أبريل الماضي، كما بلغ عدد الوفيات 66 حالة، فيما تعافى نحو 3714 من المرض.

وتقدمت دولة جنوب السودان بطلب رسمي للحصول على 5 ملايين جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من خلال برنامج "كوفاكس" التابع للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، لحماية مواطنيها من خطر الإصابة بالفيروس.