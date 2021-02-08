الراعي يصعد لهجته ضد مليشيات حزب الله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

طالب البطريرك الماروني بشارة الراعي بطرح قضية لبنان في مؤتمر دولي خاص يضع حدا لتعددية السلاح، في إشارة لمليشيا حزب الله.

وقال الراعي، في عظة الأحد، "إن أصحاب السلطة في مكان مع مصالحهم وحساباتهم وحصصهم، والشعب في مكان آخر مع عوزهم وحرمانهم وجوعهم".

الراعي يصعد من لهجته.. مؤتمر دولي بشأن سلاح "حزب الله"



وعبر عن استنكاره لاغتيال الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم، وأضاف "لقد شبعنا حروبا وفتنا واحتكاما إلى السلاح. لقد شبعنا اغتيالات".



كما طالب الدولة بالكشف عن ملابسات عملية الاغتيال وعن الجهة المحرضة على هذه الجريمة السياسية النكراء.