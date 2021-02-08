تعرف على توقعات الطقس غدا الثلاثاء في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، ورطبا ليلاً وصباح بعد غد مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر وتكون شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.



وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطا ويحدث المد الأول عند الساعة 10:40 والمد الثاني عند 01:20 والجزر الأول عند الساعة 18:19 والجزر الثاني عند الساعة 05:13..وفي بحر عمان سيكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 21:19 والمد الثاني عند الساعة 08:12 والجزر الاول عند الساعة 14:12 والجزر الثاني عند الساعة 03:06.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 17 85 30

دبــي 25 18 85 35

الشارقة 25 15 90 35

عجمان 26 18 85 40

أم القيوين 26 14 80 40

رأس الخيمة 25 16 75 35

الفجيرة 25 18 80 50

العين 27 16 90 35

ليوا 26 14 85 35

الرويس 24 18 80 35

السلع 23 17 75 35

دلما 23 20 85 50

طنب الكبرى 25 19 80 45

طنب الصغرى 25 19 80 45

أبو موسى 25 19 80 45