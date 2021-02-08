شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا بالقارة الإفريقية تتجاوز الـ 3 ملايين ونصف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بدول القارة الأفريقية بلغ 3656459 إصابة.



وقال المركز في بيان له اليوم، إن إجمالي حالات الوفيات بدول أفريقيا وصلت إلى 94725 حالة وفاة ، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي في القارة 3164456 حتى اليوم ، مضيفاً أن منطقة جنوب أفريقيا هي المنطقة الأكثر تضرراً في القارة فيما يتعلق بعدد الحالات، تليها منطقة شمال أفريقيا.