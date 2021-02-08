صحيفة : بريطانيا ستفرض ضرائب على الشركات التي ربحت من جائحة "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - تعتزم بريطانيا فرض ضرائب على تجار التجزئة وشركات التكنولوجيا التي إرتفعت مكاسبها خلال جائحة كورونا، وفق ما نقلته صحيفة "صنداي تايمز" عن رسائل بريد إلكتروني مسربة.

وإستدعت الحكومة عدة شركات لبحث سبل فرض ضريبة على المبيعات الإلكترونية، في حين تجري صياغة خطط لفرض ضريبة غير متكررة على "الأرباح الاستثنائية"، حسب الصحيفة.

كما أشارت "صنداي تايمز" إلى أنه "من المستبعد أن يكشف وزير المالية، ريشي سوناك عن هذه الضرائب عند إعلان الميزانية المقرر في الثالث من مارس المقبل"، في حين "يرجح الإعلان عنها في النصف الثاني من العام".

وبعد إقتراض حكومي سنوي في طريقه لأن يصبح الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، يواجه ريشي سوناك ضغوطا داخل حزبه، حزب المحافظين، لإثبات أن الإنفاق تحت السيطرة عندما يقدم الميزانية الجديدة، حيث أظهرت بيانات الشهر الماضي أن الاقتراض العام بلغ منذ بداية السنة المالية في أفريل، مستوى قياسيا مرتفعا، عند 271 مليار جنيه إسترليني (نحو 370 مليار دولار) .

المصدر: "رويترز"