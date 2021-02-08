إيران تتصدر قائمة أكثر الدول تضرراً بكورونا في الشرق الأوسط

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 02:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

جاءت إيران في المرتبة الأولى ضمن قائمة أكثر الدول تضرراً بجائحة فيروس كورونا المستجد في المنطقة من حيث عدد الوفيات، مع تسجيل 58 ألف و469 حالة وفاة، مليون و466 ألفاً و435 مصاباً، مسجلة نسبة 3.99 في المائة وفيات من بين مرضى الفيروس، بحسب رسم بياني لوكالة “فرانس برس”.

وجاء العراق في المرتبة الثانية ، بوصول عدد إجمالي الإصابات إلى 627 ألفاً و416، والوفيات إلى 13 ألفاً و111 عراقياً، مسجلاً نسبة 2.09 في المائة وفيات من بين مرضى كوفيد – 19.

وأفادت الوكالة عن وصول عدد إجمالي الوفيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 129 ألف و176، وتسجيل 5 مليون و992 ألفاً و454 إصابة، مع نسبة 2.16 في المائة وفيات عامة بين مرضى الكوفيد.

يذكر أنّ بعض الدول سجلت نسبة وفيات مرتفعة جداً مقارنة بعدد الإصابات، إذ توفى في مصر 5.68 في المائة من المصابين بالفيروس، في سوريا توفي 3.75 في المائة، أما اليمن فسجل نسبة 28.9 بالمائة وفيات بين المصابين.

وكانت قطر من بين أقل الدول تضرراً من الفيروس في المنطقة، حيث سجلت 250 حالة وفاة، و153 ألفاً و690 إصابة، مع نسبة 0.16 في المائة وفيات من بين إجمالي الإصابات

طالع الرسم البياني الذي رصد ما تم تسجيله حتى تاريخ 7 فبراير.