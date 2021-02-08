اليمن.. ميليشيا الحوثي تستأنف هجومها على مأرب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 02:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

استأنفت ميليشيا الحوثي الإنقلابية الموالية لإيران، هجومها على مدينة مأرب آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا شرق العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب ما نقلت “فرانس برس” عن مسؤولين موالين للحكومة اليوم الإثنين.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين بعد توقف دام لعدة أسابيع بحسب مصادر حكومية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى من الجانبين.

وقال مصدر عسكري إن الحوثيين دفعوا بتعزيزات كبيرة إلى مأرب، والاشتباكات تقع على بعد أكثر من 10 كيلومترات غرب المدينة.

وبحسب المصدر فإن “المواجهات أسفرت عن مقتل نحو 20 جنديا من القوات الحكومية وجرح 28 آخرين” مشيرا إلى سقوط قتلى في صفوف الحوثيين أيضا.

وأضاف “صدت القوات الحكومية خمس هجمات للحوثيين من مختلف المحاور خصوصا من الجهة الغربية” في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتأتي الاشتباكات بعد سقوط صاروخ يوم أمس الأحد على مقر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب أدى إلى مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة أربعة بجروح.

ودعت واشنطن الحوثيين “إلى وقف فوري للهجمات التي يتأثر بها المدنيون في المناطق السعودية والامتناع عن شن أي عمليات عسكرية جديدة داخل اليمن، التي من شأنها أن تجلب المزيد من المعاناة للشعب اليمني”.

وأودت الحرب الطاحنة المستمرة منذ ست سنوات في اليمن بعشرات آلاف الأشخاص وشردت الملايين ما تسبب بواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.