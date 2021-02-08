الفقر يدفع إيرانيات لتأجير أرحامهن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 02:13 مساءً - منذ ساعتين

ارتفعت معدلات الفقر في إيران إلى نسب غير مسبوقة في وقت يعاني فيه النظام من العقوبات الأميركية وأزمة تفشي كورونا .

كشف تقرير إيراني، اليوم الأحد عن إقدام نساء وفتيات إيرانيات على عرض أرحامهن للإيجار لأخريات يبحثن عن طرق بديلة للإنجاب، وذلك في سبيل الحصول على مبالغ مالية تسد حاجة العوز الناجمة عن الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وجاء في التقرير المنشور على موقع صحيفة ”همشهري أونلاين“ الإيرانية، أن ”سوق إيجار الأرحام في إيران يشهد رواجا كبيرا، حيث تلجأ بعض النساء لعرض أرحامهن للإيجار مقابل مبالغ مالية تصل إلى 70 مليون تومان إيراني“.

وأضاف التقرير أن ”النساء من غير القادرات على الإنجاب بشكل طبيعي يبحثن عن إيجار أرحام أخريات لزرع السائل المنوي الخاص بأزواجهن، بل إن الصفقة تشمل كذلك مصاريف تغذية صاحبة الرحم والطبيب المتابع للحمل حتى عملية الولادة“.

وأشار إلى أن البعض من النساء الثريات اللواتي بحاجة لرحم للإيجار يدفعن مبالغ أكثر من 70 مليون تومان إيراني، وذلك بعد وضع عدة شروط في عملية اختيار صاحبة الرحم تشمل: الوزن والسن والهيئة العامة.

وتؤكد تقارير إخبارية إيرانية تردي الحالة المعيشية لفئات عدة من المواطنين الإيرانيين، وذلك في ظل تراجع الوضع الاقتصادي في البلاد وزيادة أسعار السلع الأساسية وسط انهيار قيمة العملة المحلية.