فاجعة بطنجة.. انتشال 24 جثة لعمال وحدة صناعية قتلوا بسبب تماس كهربائي سببته الأمطار

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت السلطات المحلية لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، صباح اليوم الاثنين، عن انتشال أزيد من عشرين جثة من وحدة صناعية بطنجة.

وقالت السلطات، في بلاغ لها، إن وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة المرس بطنجة، عرفت صبيحة يومه الإثنين 8 فبراير 2021، تسربا لمياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية.

وأوضح المصدر ذاته، أن السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية تدخلت، حيث تم إنقاذ 10 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية، كما تم انتشال جثت 24 شخصا آخرين، فيما تستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين.

هذا وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات.