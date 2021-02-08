مأساة جديدة في مياه الأطلسي.. مصرع 3 أطفال وشاب بالبرد والعطش في طريقهم من الداخلة إلى جزر الكناري

جدة - عبدالحي حسين - لقي أربعة أشخاص مصرعهم في عرض المحيط الطلسي، بعدما كانوا في طريقهم من السواحل المغربية إلى الكناري على متن قارب للهجرة السرية.

وذكرت الناشطة الحقوقية، هلينا ماليونو، أن الضحايا الأربعة، بينهم 3 أطفال من إفريقيا جنوب الصحراء، ماتوا من البرد، والعطش، الذي واجههم، خلال محاولتهم عبور المحيط الأطلسي، في رحلة، انطلقت، يوم الأحد 31 يناير الماضي، واستمرت 7 أيام.

وسجلت المتحدثة ذاتها أن خط الهجرة إلى جزر الكناري أصبح واحدا من أخطر المناطق في العالم، مع تزايد أعداد الوفايات فيه، داعية إلى تعزيز التعاون بين المغرب، وإسبانيا، في مجال خدمات الإنقاذ، لمنع تكرار هذه المآسي.

كما أوردت وسائل إعلام إسبانية أن الضحايا كانوا قد أبحروا على متن قارب، يضم 39 مرشحا للهجرة، بينهم 5 قاصرين، و4 مغاربة، جرى إنقاذهم، السبت الماضي، من طرف البحرية الملكية.