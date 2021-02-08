الأهلي المصري يتحدى بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية

جدة - عبدالحي حسين - ينتظر عشاق كرة القدم مبارة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020، التي تجمع بين الأهلي المصري بطل إفريقيا، وبايرن ميونخ الألماني بطل أوربا، اليوم الاثنين، على ملعب ستاد أحمد بن على بقطر.

ويسعى الفريق البافاري إلى تخطي الأهلي، وحجز تذكرته في النهائي، من أجل إضافة اللقب السادس، ومعادلة رقم برشلونة في موسم (2009-2010)، فيما يأمل الأهلي في الفوز، وتحقيق المفاجأة.

الأهلى وصل إلى نصف النهائي، بعدما فاز على الدحيل القطري بهدف دون رد فى المباراة، التى أقيمت بينهما في ملعب المدينة التعليمية بربع نهائى مونديال الأندية، وسجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد.

وسيتأهل الفائز من لقاء الأهلي، والبايرن إلى نهائي مونديال الأندية، لمواجهة فريق تيغريس المكسيكي، الذي يشارك لأول مرة في البطولة.

وكان فريق تيغريس المكسيكي قد حقق، أمس الأحد، مفاجأة بالفوز 1- صفر على بالميراس البرازيلي، والتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي ستجري أطواره، الخميس المقبل.