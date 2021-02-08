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الفيضانات تغمر طنجة…غرق عمال يشتغلون في “قبو فيلا” وأنباء عن انتشال 6 جثث إلى الآن-صور

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حمزة المتقي 0 تبليغ

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جدة - عبدالحي حسين - تصوير-يونس ميموني

تسببت التساقطات الغزيرة التي شهدتها مدينة طنجة اليوم الإثنين، في مصرع 6 عمال غرقا داخل “قبو” فيلا بها معمل للخياطة.

وحسب ما عاينه “اليوم24″، فقد تسببت السيول في إغراق قبو المعمل ما أدى إلى محاصرة العمال داخله. وبلغ عدد الضحايا إلى حدود الآن 6 أشخاص على الأقل.

هذا وقد عرف مكان الحادث استنفارا لمختلف السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية التي تعمل على انتشال جثث الضحايا وإنقاذ العمال الذين لا زالوا محاصرين داخل  قبو المعمل.

وتحولت العديد من الأحياء بطنحة إلى مناطق محاصرة بسبب الفياضانات التي غمرت المدينة، صباح اليوم الاثنين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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