الملك يعزي أسرة الراحل عبد الخالق اللوزاني: مدرب كفء ساهم بإخلاص في خدمة كرة القدم الوطنية

جدة - عبدالحي حسين - بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المدرب الوطني الراحل، عبد الخالق اللوزاني، الذي توفي جراء مضاعفات فيروس كورونا.

وجاء في برقية الملك: “تلقينا بعميق التأثر، نبأ وفاة المشمول بعفو الله، المدرب الوطني المقتدر المرحوم عبد الخالق اللوزاني، تقبله تعالى في عداد الصالحين من عباده، المنعم عليهم بالجنة والرضوان”.

وقدم الملك، لأفراد أسرة الراحل، عبد الخالق اللوزاني، وأهلهم وذويهم، وكل أصدقائه، ومحبيه، وسائر أسرته الرياضية الوطنية، أحر التعازي، والمواساة، “في رحيل إطار رياضي وطني كفء، ساهم بجد وإخلاص في خدمة كرة القدم الوطنية”.

وزاد الملك في برقيته: “وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، فإننا ندعوه سبحانه وتعالى أن يرزقكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يسكن الفقيد المبرور فسيح جنانه، ويجزيه خير الجزاء عما أسداه لوطنه من جليل الأعمال”.

وتوفي المدرب السابق، عبد الخالق اللوزاني، أول أمس السبت، عن عمر ناهز 75 سنة، بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

وكان اللوزاني قد عانى وعكة صحية في الآونة الأخيرة، إذ كان طريح الفراش في مستشفى الصويرة، بسبب إصابته بمرض كورونا.

والراحل اللوزاني من مواليد 13 يوليوز في مدينة الصويرة، عام 1945، وسبق له أن تقلد زمام تدريب المنتخب المغربي، وقبل ذلك لعب في بلجيكا قبل أن ينتقل إلى عالم التدريب، حيث عمل مدربا مساعدا لفريق شارل لوروا البلجيكي، وخاض بعد ذلك تجربة التدريب في البطولة المغربية، حيث درب عدة فرق كالمغرب التطواني، والكوكب المراكشي، وأولمبيك خريبكة، وشباب المسيرة، والنادي المكناسي، والنادي القنيطري.